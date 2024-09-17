Врачи спасли 6-месячного ребенка, достав у него из желудка медальон

В Новороссийске произошла невероятная история, которая могла бы закончиться трагически, но благодаря оперативности и мастерству врачей Городской больницы №1 получила счастливый финал. Шестимесячный малыш проглотил медальон.

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Как сообщает газета «Новороссийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу больницы, заведующий эндоскопическим отделением Давид Шагинян рассказал, что медики сразу же приступили к операции по извлечению инородного предмета. С помощью специальных инструментов, они прошли в пищевод малыша, а затем в желудок. Там щипцами зацепили медальон и аккуратно извлекли его, не повредив органы малыша.

Операция проводилась под действием наркоза. К счастью, все прошло успешно, и теперь здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Мы очень рады, что все закончилось хорошо", - сказал Давид Шагинян. "Это был очень сложный случай, но мы сделали все возможное, чтобы спасти малыша."

Напомним, причиной смерти ребенка в Петербурге стала круглая батарейка от игрушки, которую она проглотила, предположительно, три месяца назад.