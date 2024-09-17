Врач предупредила об указывающем на заболевания желудка симптоме

Частая отрыжка после еды может быть симптомом опасных заболеваний желудка, предупредила гастроэнтеролог Элисон Шнайдер. Ее слова приводит HuffPost.

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Врач отметила, что отрыжка является нормальным физиологическим процессом. Обычно она появляется до четырех раз после еды, но, по словам врача, может случаться и чаще, если человек слишком быстро ел, сосал леденцы, пил газировку или любой другой напиток через трубочку.

Шнайдер добавила, что в большинстве случае отрыжка безвредна. По ее словам, указывает на проблемы со здоровьем лишь слишком частая отрыжка, часто сопровождающаяся другими симптомами, такими как вздутие и боль в животе, нарушение пищеварения.

«Гастрит может вызывать отрыжку. Иногда это связано с более серьезными заболеваниями, например, с раком желудка», — рассказала гастроэнтеролог.

Еще одной возможной причиной отрыжки Шнайдер назвала язвенную болезнь. Она уточнила, что в этом случае симптом сопровождается острой болью в области живота.

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