Врач объяснил, чем различаются признаки инфаркта у мужчин и женщин

Инфаркт — серьезное сердечно-сосудистое заболевание, которое может проявляться по-разному у мужчин и женщин. Понимание этих различий может спасти жизнь. Мы пообщались с Натальей Балан, фельдшером и управляющей сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы», чтобы ответить на наиболее волнующие вопросы о симптомах инфаркта.

Общие признаки инфаркта

Наиболее распространенным признаком приближающегося инфаркта является боль в груди.

Наталья Балан объясняет: «Она, как правило, локализуется за грудиной и ощущается как давящая или сжимающая. Неприятные ощущения могут отдавать и в другие части тела: в шею, плечо, спину или даже в живот».

Кроме того, многие пациенты жалуются на одышку, нехватку воздуха и холодный пот.

Наталья Балан также добавляет: «Также нередко встречаются головокружение, внезапная слабость, тошнота и даже рвота. Все эти признаки указывают на нарушение работы сердца, связанное с недостаточным поступлением кислорода в сердечную мышцу».

Симптомы инфаркта у мужчин

Мужчины обычно испытывают более очевидные симптомы, что позволяет быстрее распознать инфаркт.

Наталья Балан отмечает: «Мужчины чаще ощущают именно интенсивную боль в груди, которая сопровождается дискомфортом в левой руке. Многие также жалуются на резкую потерю энергии, сильную потливость и внезапную одышку, даже если до этого они не занимались физической активностью».

Благодаря таким выраженным признакам мужчины, как правило, быстрее осознают проблему и обращаются за медицинской помощью.

Симптомы инфаркта у женщин

У женщин признаки инфаркта часто менее очевидны.

Наталья Балан поясняет: «Женщины чаще сталкиваются с менее выраженной болью в груди, или она может отсутствовать вовсе, что затрудняет распознавание инфаркта. Вместо этого они могут ощущать дискомфорт в верхней части тела, включая шею, плечи, спину и даже челюсть».

Часто женщины жалуются на внезапную одышку, необычную усталость, а также тошноту и рвоту.

Наталья Балан добавляет: «Симптомы могут появляться не сразу, а на протяжении нескольких дней или даже недель до инфаркта. Боль в животе и ощущение жжения в этой области — еще одни характерные для женщин проявления, которые часто путают с несварением или другими желудочными проблемами».

Почему симптомы инфаркта отличаются у мужчин и женщин?

Различия в симптомах инфаркта между мужчинами и женщинами обусловлены физиологическими и гормональными особенностями.

Наталья Балан объясняет: «У женщин артерии часто более узкие и гибкие, поэтому проблемы с сердцем диагностируются сложнее. Кроме того, гормональные изменения, особенно после менопаузы, существенно влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Эти факторы приводят к тому, что женские симптомы инфаркта могут быть менее выражены, что делает распознавание инфаркта более трудным.

Быстрая реакция может спасти жизнь

Когда появляются симптомы инфаркта, важно действовать быстро.

Наталья Балан советует: «Немедленное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь. Если вы или кто-то рядом испытывает боль в груди, одышку, слабость или другие подозрительные симптомы, не стоит откладывать вызов скорой».

Если нет противопоказаний, можно принять аспирин, так как это может помочь замедлить формирование тромба, но своевременное вмешательство врачей остается ключевым фактором.

Не игнорируйте даже малозаметные признаки, ведь своевременная медицинская помощь может предотвратить трагические последствия