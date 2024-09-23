Пластика без операции: возможность или маркетинг

Безоперационная пластика стала прекрасным выходом для тех девушек и женщин, которые боятся скальпеля или пока не готовы к кардинальным изменениям. О том, что это за процедура и не является ли это достижение прогресса в бьюти-сфере очередным трюком маркетологов, объяснил Рамблеру пластический хирург Олег Снигирь.

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Пластическая хирургия или новый метод

У безоперационной пластики, разумеется, есть свои плюсы и минусы. Несомненное достоинство такого способа – возможность весьма быстро и за небольшие деньги восстановить молодость или изменить формы лица и тела. Многие забывают, что срок действия такого «волшебства» не так велик – от силы полгода. Ведь вся магия творится в основном филлерами на основе гиалуроновой кислоты, а они быстро растворяются в кожных слоях без следа. К тому же при очень серьезных возрастных изменениях (птозе, ярко выраженных морщинах и глубоких заломах) такие методы бессильны.

Что включает в себя безоперационная пластика

Обычно к ней относят 6 типов манипуляций:

• Ринопластику с использованием липолитиков, филлеров на основе гиалуроновой кислоты, глюкокортикоидов;

• Блефаропластику (филлеры, микроигольчатый RF-лифтинг и другие аппаратные методики);

• Увеличение ягодиц (филлеры, нейропротеины);

• Добавление объема груди (мезонити и филлеры);

• Подтяжку лица (термаж и другие аппаратные методики, филлеры, нити, ботулинотерапия, коллагенотерапия и некоторые инъекционные методики);

• Увеличение губ (как правило, используются все те же филлеры).

Но каждый препарат при неправильном применении может давать свои осложнения. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут «наградить» тромбозом сосудов, узелками, неровным рельефом кожи или привести к омертвению тканей. Еще они имеют свойство мигрировать из нужной зоны в другую, что приводит к оплыванию участков кожи, их провисанию или асимметрии. Олег Снигирь Пластический хирург

На что можно обратить внимание

Липолитики и глюкокортикоиды в руках неумелых специалистов также работают совершенно непредсказуемо, приводя порой к рассасыванию хрящевой ткани носа и его провалу. Аппаратные методики воздействуют на кожу с помощью высоких температур, фактически создавая контролируемый ожог лица. Если врач нарушит технологию, клетки не смогут запустить процесс обновления, что приведет к разрастанию фиброзной ткани.

Ботокс обычно безвреден и у него не так много противопоказаний. Но успех его использования зависит от квалификации специалиста, который работает с данным препаратом.

Не ради красоты: 7 ситуаций, когда пластическая операция просто необходима

Не редки случаи, когда после инъекций наблюдается провисание тканей на разных участках, чаще всего в области верхних век и бровей. А нейропротеины могут также наградить треугольными «бровями Мефистофеля», которые придают лицу злое выражение.

Филлеры в груди могут создать сложности при маммографии и вообще постановке диагноза врачами. При введении мезонитей легко задеть крупные кровеносные сосуды, что приведет к воспалению, в том числе и с образованием гноя.

Про губы, в принципе, и так все знают. «Утиные истории», размытие контуров, возможная асимметрия – вот лишь малая часть последствий некорректного введения филлеров для увеличения объемов.

Именно потому безоперационной пластикой должны заниматься профессионалы высокого уровня. Но по большей части это все же распиаренные методики, а также вспомогательные методы для пластических хирургов. Их используют врачи во время проведения ринопластики, маммопластики и пластики разных участков тела. Олег Снигирь Пластический хирург

Так, иногда хирурги применяют во время операции липомоделирования микроигольчатый PF-лифтинг. Он позволяет уменьшить подкожно-жировую клетчатку и дополнительно сократить кожу. В ходе подтяжки лица, если у пациента есть запрос на эффект лифтинга и улучшение овала, используются филлеры или мононити. Их устанавливают в дефицитные зоны, которым не хватает объема. А ботулотоксины, используемые после операции, позволяют уменьшить будущий рубец. Нейропротеины снимают напряжение с операционного шва, чтобы не корректировать его потом хирургическими методами.