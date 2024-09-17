Специалисты поделились, как выявить и лечить синдром Маршалла

Двенадцать эпизодов острого тонзиллита (или, говоря немедицинским языком, ангины) за год могут свидетельствовать о том, что у пациента синдром Маршалла. Что это за заболевание и как с ним справиться, "Российской газете" рассказали специалисты НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева Пироговского Университета.

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Синдром Маршалла - заболевание, которое стало активно упоминаться и изучаться лишь в последние 30 лет. Его симптомы совершенно обычные для ангины: у пациентов отмечаются периодическая лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов. "Разглядеть" этих пациентов непросто, поэтому они часто проходят очень много исследований, долго и безрезультатно ходят по врачам, принимают ненужные лекарства.

Вот лишь один из случаев из практики врачей НИКИ педиатрии и детской хирургии.

Впервые у Саши (имя изменено) появились симптомы тонзиллита, когда ему было 5 лет. Ни антибиотики, ни "противовирусные" препараты не помогли купировать воспаление. Обострение прошло само спустя 5-6 дней, но, как оказалось, это было только начало. За последующий год болезнь вернулась еще 11 раз. Снова и снова у мальчика воспалялись шейные лимфоузлы, поднималась температура вплоть до 39 градусов и очень болело горло. Всего за год Саша четыре раза ложился в стационар и больше 40 раз консультировался со специалистами.

Ребенок прошел 12 курсов антибиотиков, а родители вновь и вновь платили за диагностические исследования в различных клиниках. Ни антибиотики, ни иммуномодуляторы не давали должного эффекта. Лишь однажды назначенный препарат быстро улучшил состояние Саши. Это был преднизолон - лекарство, обладающее выраженным противовоспалительным эффектом.

Когда мальчик стал пациентом Института Вельтищева, врачи сразу обратили внимание на сильно увеличенные миндалины. Ему, наконец, смогли поставить диагноз - PFAPA-синдром или синдром Маршалла. Заболевание проявляется болью в горле и суставах, слабостью, лимфаденопатией, воспалением небных миндалин и выраженной лихорадкой.

Диагностика PFAPA-синдрома часто остается затруднительной для многих специалистов. До сих пор науке неизвестна причина заболевания, и ведутся дискуссии о том, как его правильно лечить. Часто пациентам назначают преднизолон - именно тот препарат, который однажды помог Саше. Тем не менее и такое лечение лишь временно купирует симптомы, и вскоре они возвращаются.

Опыт специалистов Института Вельтищева (около 100 пациентов) показывает, что наиболее эффективный метод лечения синдрома Маршалла - тонзиллэктомия или удаление миндалин. У 95% прооперированных детей симптомы полностью ушли сразу же после операции и больше не возвращались. У остальных симптомы также регрессировали, но постепенно.

Хирурги Института проводят эту операцию с помощью биполярного коагулятора - это метод, позволяющий свести к минимуму вероятность осложнений и рецидивов заболевания. Именно такую операцию провели Саше. После лечения мальчику сразу же стало лучше, и проявления PFAPA-синдрома больше не возвращались.

Больше о синдроме Маршалла рассказали на научно-практической конференции специалисты отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа Института Вельтищева: заведующий отделом Алан Асманов и старший научный сотрудник Наталья Пивнева.

В рамках федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" нацпроекта "Здравоохранение" Институт Вельтищева проводит конференции по самым важным и интересным вопросам практической педиатрии, и они интересны не только детским врачам, но и родителям. Видеоверсии таких лекций легко найти на сайте Института Вельтищева и на его YouTube-канале.