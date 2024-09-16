Врач предупредил о признаках «тихого» инсульта

Симптомы «тихого» инсульта нередко списывают на стресс, однако это состояние может угрожать жизни человека, рассказал невролог, физиотерапевт Андрей Галкин. В комментарии «Ленте.ру» врач предупредил о признаках этого заболевания.

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По словам доктора, многие люди принимают внезапные головокружения, повышенное давление, временное ухудшение памяти за последствия усталости или стресса. Однако эти симптомы могут быть признаками «тихого» инсульта, который развивается медленно и незаметно, но в итоге может привести к летальному исходу.

Галкин обратил внимание на то, что «тихому» инсульту могут сопутствовать боль (в голове, челюсти, висках), неконтролируемые судороги (непроизвольное сокращение мышц), повышенная сонливость, тошнота, икота, проблемы с дыханием.

Если же инсульт наступил резко, распознать его проще. В этом случае у человека возникают трудности с улыбкой, он не может поднять руку, появляются проблемы с речью.

При наличии этой триады следует незамедлительно вызвать врача, где бы вы ни находились. Спасти человека можно только в течение первых четырех часов Андрей Галкин невролог

Ранее Галкин рассказал о причинах появления неприятного запаха от тела. Он указал, что это может указывать на инфекции, серьезные болезни печени, почек или диабет.