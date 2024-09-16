Тревога и повышенная усталость: может ли СДВГ быть у взрослых
Принято считать, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) встречается только у маленьких детей. Он выражается в чрезмерной забывчивости, быстрой утомляемости и неусидчивости. Однако иногда такие симптомы замечают за собой и взрослые. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, могут ли взрослые страдать от СДВГ и как это проявляется.
Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что на официальном уровне в нашей стране такой диагноз ставят только детям. У них он проявляется в виде таких признаков, как:
- Повышенная возбудимость;
- Сложности с концентрацией внимания;
- Повышенная гиперактивность;
- Чрезмерная суетливость;
- Постоянная тревожность;
- Резкие колебания настроения;
- Импульсивность;
- Утомляемость.
«Как следствие, у детей с СДВГ наблюдаются сложности в обучении, потому что ребенок не может долго усидеть на одном месте, нормально учиться и выполнять домашние задания. Вторично это приводит к сниженной самооценке, тревожности, депрессивным переживаниям, эмоциональной лабильности. В очень редких случаях, когда диагноз не удается распознать в детстве, он перетекает во взрослую жизнь», — пояснил Вилков.
Психиатр подчеркнул, что у взрослых признаки СДВГ похожи на детские, среди них:
- Забывчивость;
- Нарушения в организации работы;
- Снижение концентрации внимания.
«Но это заболевание во взрослом возрасте встречается крайне редко. Обычно оно диагностируется и лечится в детстве. Взрослые же путают СДВГ с неврастенией, повышенной усталостью (вследствие больших нагрузок), элементарными особенностями характера, расстройствами личности или тревогой. Поэтому очень важно, чтобы диагноз ставил квалифицированный врач, а не сам человек», — предупредил Вилков.
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