Тревога и повышенная усталость: может ли СДВГ быть у взрослых

Принято считать, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) встречается только у маленьких детей. Он выражается в чрезмерной забывчивости, быстрой утомляемости и неусидчивости. Однако иногда такие симптомы замечают за собой и взрослые. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, могут ли взрослые страдать от СДВГ и как это проявляется.

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Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что на официальном уровне в нашей стране такой диагноз ставят только детям. У них он проявляется в виде таких признаков, как:

Повышенная возбудимость;

Сложности с концентрацией внимания;

Повышенная гиперактивность;

Чрезмерная суетливость;

Постоянная тревожность;

Резкие колебания настроения;

Импульсивность;

Утомляемость.

«Как следствие, у детей с СДВГ наблюдаются сложности в обучении, потому что ребенок не может долго усидеть на одном месте, нормально учиться и выполнять домашние задания. Вторично это приводит к сниженной самооценке, тревожности, депрессивным переживаниям, эмоциональной лабильности. В очень редких случаях, когда диагноз не удается распознать в детстве, он перетекает во взрослую жизнь», — пояснил Вилков.

Психиатр подчеркнул, что у взрослых признаки СДВГ похожи на детские, среди них:

Забывчивость;

Нарушения в организации работы;

Снижение концентрации внимания.

«Но это заболевание во взрослом возрасте встречается крайне редко. Обычно оно диагностируется и лечится в детстве. Взрослые же путают СДВГ с неврастенией, повышенной усталостью (вследствие больших нагрузок), элементарными особенностями характера, расстройствами личности или тревогой. Поэтому очень важно, чтобы диагноз ставил квалифицированный врач, а не сам человек», — предупредил Вилков.

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