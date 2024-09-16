Иммунолог назвал способы борьбы с вирусом Усуту

Вирус Усуту передается с помощью комаров, поэтому защититься можно, не давая этим насекомым распространяться, поделился с LIFE.ru научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, эта инфекция — трансмиссивная.

Поэтому с ним можно бороться, не давая распространяться этим насекомым. К тому же болезнь должна будет найти себе промежуточное животное — как правило, это птицы и грызуны. То есть это еще одна преграда, которую вирус должен преодолеть на пути к человеку, — указал специалист.

Он добавил, что большая часть россиян проживает в городах, где меньше переносчиков подобной болезни. При этом все равно стоит пользоваться репеллентами и фумигаторами от комаров, подытожил Болков.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что вирус Усуту опасен тем, что приводит к лихорадке, а в отдельных случаях — к энцефалиту. Он рекомендует обратиться за помощью к врачу в случае недомогания, чтобы сдать анализы и выбрать правильную тактику лечения.

Перед этим Аграновский указал, что африканский вирус Усуту не несет в себе серьезной опасности как для России, так и для любой страны, поскольку он сложно передается и только при наличии особых условий — при контакте с комарами и животными. Он подчеркнул, что вируса нет в центральной части России, а специалисты держат ситуацию на полном контроле, поэтому беспокоиться не о чем.