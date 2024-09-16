Издание «Вести Московского региона» обратилось к главному врачу Городской клинической больницы №71 г. Москвы Александру Мясникову, чтобы узнать, существуют ли эффективные способы борьбы с мигренью. По данным специалиста, в России от этого заболевания страдает около 15% населения.

Врач утверждает, что для ослабления боли можно использовать обычные обезболивающие средства. В качестве превентивного лечения можно применять триптаны и антагонисты пептида, вызывающего мигрень. В профилактических целях важна гигиена сна. Нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время, не пересыпать, не валяться в кровати.