Названа причина синдрома хронической усталости

Упадок сил может наблюдаться после перенесённого COVID-19, гриппа, гепатита, герпеса.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Вы себя длительный период плохо чувствуете, вы идёте к врачам. Первое, что они будут спрашивать и уточнять, болели ли вы какими-нибудь вирусными заболеваниями, а также возьмут у вас кровь на вирусы: герпес, гепатит, тяжёлые формы гриппа, в том числе и ковидные. Потому что синдром хронической усталости очень часто — это последствия вирусов. Но такие вирусы, как герпес, никогда не исчезают из нашего организма. И само наличие этих вирусов в организме может стать причиной развития синдрома. Также длительный стресс бьёт по нашему иммунитету. Но, как правило, это комплексно, человек очень много нервничает, у него ослабевает иммунитет, и он чем-то переболел, и это всё накапливается».

Ранее невролог Ирина Галеева рекомендовала не связывать плохое самочувствие с погодой. В нормальном состоянии человек не должен реагировать на изменения климата.