Психиатр: надо ввести обязательный мониторинг ментального здоровья

Это «удел» врачей.

Особое внимание стоит уделить школам и детсадам.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила гендиректор Научного центра персонализированной медицины, врач-психиатр Надежда Соловьёва.

«Должны быть педагоги и родители вооружены определёнными знаниями, что может произойти и как экстренно поступать в какой-то ситуации. Должен быть обязательно мониторинг психического здоровья людей. Это удел психиатров. У нас, на мой взгляд, существует крен в сторону психологизации, психологической составляющей. Это развивается более активно и качественно становится с каждым годом, а психиатрическая служба, которая сопровождала коррекционные школы, детская психиатрия, она на сегодняшний день непродуктивна в силу разных обстоятельств».

В ряде случаев родители школьников «боятся» психиатров, отметила Соловьёва.

«К психиатрам не так охотно идут и не так активно следуют рекомендациям именно нашего профиля. Я думаю, что это тоже является одной из проблем, с которой мы столкнулись в этом случае. Скорее всего, должны быть обязательные правила курации таких ребят и работать над антистигмой, над тем, чтобы психиатров не боялись родители и педагоги».

Подростка, напавшего на сверстников в челябинской школе № 68 с молотком, задержали. СК завел дела о халатности и организации убийства, за последнее предусмотрено пожизненное заключение.