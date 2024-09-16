К чему может привести гипертония

Гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Илкин Гасанов. По его словам, также повышенное артериальное давление может стать причиной ишемической болезни сердца, энцефалопатии и сердечной недостаточности.

Артериальная гипертония — это состояние, при котором САД (систолическое давление, называемое в народе «верхнее») составляет 140 мм рт. ст. и более и/или ДАД (диастолическое давление, в народе «нижнее», или «сердечное») — 90 мм рт. ст. и более при условии, что значения получены в результате как минимум трех измерений, — объяснил медик.

Врач отметил, что чаще всего гипертония проявляется в виде головной боли, однако она может незаметно повреждать органы. Из-за повышенного артериального давления страдают почки, сосуды, головной мозг, сетчатка глаза и сердце.

К тому времени, когда пациент решает, что пора начать лечить гипертоническую болезнь, нередко (впрочем, надо быть честным, в большинстве случаев) у него при обследовании выявляется букет заболеваний, которые являются следствием несвоевременно начатой терапии артериальной гипертонии, — добавил кардиолог.

Однако нередко артериальную гипертонию замечают уже после инфаркта или инсульта, заключил Гасанов.

Ранее офтальмохирург Кирилл Светлаков заявил, что диабет, гипертония, а также заболевания щитовидной железы могут повлиять на зрение человека. Опасность для глаз также представляют гипотиреоз, гепатит, системные инфекции, ВИЧ или туберкулез, добавил он.