Врач развеяла популярный миф о бесплодии

Необязательно знать причину бесплодия, чтобы начать лечение и помочь пациентам, заявила врач-репродуктолог Дарья Илиеску. В беседе с «Газетой.Ru» она развеяла популярный миф о диагностике и терапии бесплодия.

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Эксперт отметила, что обычно врачи назначают стандартный список исследований и тестов, чтобы выявить проблему, которая может мешать зачатию. Однако не всегда получается установить точную причину.

«Бывает так, что все хорошо: трубы проходимы, регулярная овуляция, отличная матка, и в спермограмме все хорошо, но зачатия не происходит. В этом случае говорят о бесплодии неясного генеза», — рассказала врач.

По словам Илиеску, при таком диагнозе нет смысла продолжать диагностику. Она уточнила, что если беременность не наступает менее 12 месяцев, то парам предлагают подождать естественного зачатия. Если же попытки забеременеть продолжаются больше года, то им могут порекомендовать вспомогательные репродуктивные технологии.

Репродуктолог добавила, что ЭКО со стимуляцией суперовуляции назначается парам старше 35 лет, с большим стажем бесплодия и наличием неблагоприятных исходов беременностей в медицинской истории.

Ранее уролог Екатерина Коршунова рассказала, что проблемы с фертильностью у мужчин могут возникнуть в результате некоторых болезней. Так, по ее словам, неспособность к зачатию может появиться из-за избыточного накопления железа в организме.