Как распознать хитрый рак? Пять неочевидных признаков онкологии

Онкология - это бич 21 века. Буквально каждая вторая семья в России знает не понаслышке, что такое рак и сколько боли он приносит человеку, а также его близким. В эксклюзивном интервью для RuNews24.ru кандидат медицинских наук, научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова» Минздрава России Надежда Бриш рассказала, как распознать онкологию на ранней стадии.

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«На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят не специфический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно», - объясняет Надежда Александровна.

Однако можно выделить несколько симптомов, которые должны мотивировать человека к обращению за медицинской помощью и обследованию.

Во-первых, это непреднамеренная потеря массы тела. В некоторых случаях - это первый признак неблагополучия и повод для обращения к врачам. Когда пациент не соблюдает специальных диет для похудения и для этого нет очевидных причин, это может свидетельствовать о протекании патологических процессов в организме.

Во-вторых, немотивированное повышение температуры тела. Если человек наблюдает часто и длительно сохраняющееся повышение температуры тела, при этом не испытывая других симптомов (например, ОРВИ), то это тоже является поводом для обращения за медицинской помощью с целью поиска возможных причин. На первом месте среди причин повышения температуры тела стоят инфекционные заболевания, на втором - ревматологические, и третье место занимают злокачественные новообразования.

«Кроме дерматологических заболеваний и аллергических реакций, причиной появления зуда может стать и наличие у человека злокачественного новообразования. Например, при опухолях поджелудочной железы: из-за нарушения оттока желчи еще до появления желтухи может появиться выраженный кожный зуд, который недостаточно купируется приемом лекарственных препаратов. И это третий признак онкологии», - отмечает Надежда Бриш.

Быстрая утомляемость, общая слабость, снижение работоспособности - при длительном существовании всё это так же может свидетельствовать о начале онкологического заболевания.

И пятый не очевидный признак онкологии - это повышенная потливость, в особенности в ночное время, увеличение размеров лимфоузлов. Такие симптомы характерны для некоторых лимфопролиферативных заболеваний, что дает повод для обращения к онкологу или онкогематологу.

В любом случае, при любом странном поведении организма нужно немедленно бежать к врачу. Это поможет продлить или даже сохранить жизнь.

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