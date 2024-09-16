Как распознать хитрый рак? Пять неочевидных признаков онкологии
Онкология - это бич 21 века. Буквально каждая вторая семья в России знает не понаслышке, что такое рак и сколько боли он приносит человеку, а также его близким. В эксклюзивном интервью для RuNews24.ru кандидат медицинских наук, научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова» Минздрава России Надежда Бриш рассказала, как распознать онкологию на ранней стадии.
«На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят не специфический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно», - объясняет Надежда Александровна.
Однако можно выделить несколько симптомов, которые должны мотивировать человека к обращению за медицинской помощью и обследованию.
Во-первых, это непреднамеренная потеря массы тела. В некоторых случаях - это первый признак неблагополучия и повод для обращения к врачам. Когда пациент не соблюдает специальных диет для похудения и для этого нет очевидных причин, это может свидетельствовать о протекании патологических процессов в организме.
Во-вторых, немотивированное повышение температуры тела. Если человек наблюдает часто и длительно сохраняющееся повышение температуры тела, при этом не испытывая других симптомов (например, ОРВИ), то это тоже является поводом для обращения за медицинской помощью с целью поиска возможных причин. На первом месте среди причин повышения температуры тела стоят инфекционные заболевания, на втором - ревматологические, и третье место занимают злокачественные новообразования.
«Кроме дерматологических заболеваний и аллергических реакций, причиной появления зуда может стать и наличие у человека злокачественного новообразования. Например, при опухолях поджелудочной железы: из-за нарушения оттока желчи еще до появления желтухи может появиться выраженный кожный зуд, который недостаточно купируется приемом лекарственных препаратов. И это третий признак онкологии», - отмечает Надежда Бриш.
Быстрая утомляемость, общая слабость, снижение работоспособности - при длительном существовании всё это так же может свидетельствовать о начале онкологического заболевания.
И пятый не очевидный признак онкологии - это повышенная потливость, в особенности в ночное время, увеличение размеров лимфоузлов. Такие симптомы характерны для некоторых лимфопролиферативных заболеваний, что дает повод для обращения к онкологу или онкогематологу.
В любом случае, при любом странном поведении организма нужно немедленно бежать к врачу. Это поможет продлить или даже сохранить жизнь.
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