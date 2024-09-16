Почему падает железо у женщин в крови и как это исправить

Гинеколог Бахметьева: только диета не поможет достичь нужного уровня железа. По данным ВОЗ, все женщины репродуктивного возраста входят в группу риска по дефициту железа. Чем обильнее менструация, тем выше риск. Нехватка железа провоцирует железодефицитную анемию, которая у беременных может вызвать, например, задержку развития плода. Врач рассказала «Секрету», как распознать дефицит железа и что с этим делать.

Как понять, что упал уровень железа

Заподозрить снижение железа можно по нескольким признакам, рассказала «Секрету» акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева:

слабость;

утомляемость;

одышка;

головокружение;

головная боль;

бледность кожи;

онемение, похолодание конечностей;

учащённое сердцебиение;

ломкость ногтей;

выпадение волос;

трещины в уголках рта.

Чем опасен низкий уровень железа

В результате снижения уровня железа может возникнуть железодефицитная анемия, которая опасна для будущей матери и её малыша, так как ткани меньше снабжаются кислородом и развивается гипоксия, отметила Бахметьева.

«Это несёт серьёзные осложнения, такие как задержка внутриутробного развития плода, преждевременные роды, низкая масса тела при рождении, отслойка плаценты, анемия у ребёнка», — сказала собеседница «Секрета».

Как провериться на анемию

Для того чтобы выяснить есть ли железодефицитная анемия, нужно сдать:

общий анализ крови;

ферритин;

железо.

«Если показатели снижены — гемоглобин менее 120 г/л, а при беременности менее 110 г/л, ферритин менее 40 мкг/л, необходимо проконсультироваться с врачом для старта терапии и коррекции железодефицитного состояния», — посоветовала гинеколог.

Как повысить уровень железа

Для начала важно выяснить причину такого состояния. Это может быть:

алиментарный фактор (вегетарианство);

патологии желудочно-кишечного тракта;

обильные и частые менструации;

короткий промежуток между беременностями.

Во время беременности расход железа увеличивается в среднем в 3 раза, поэтому для профилактики железодефицитной анемии во время беременности необходима дотация 30–60 мг железа в сутки, отметила Бахметьева.

«Достичь нормального уровня железа с помощью только диеты невозможно, так как из пищи усваивается лишь небольшое количество железа. Ограниченное всасывание железа также может быть из лекарственных препаратов. Это зависит от валентности железа и индивидуальных особенностей», — объяснила врач.

По её словам, коррекцию дефицита начинают с таблеток.

Также рекомендуется одновременно применять аскорбиновую кислоту, так как она помогает лучше усвоиться железу.

Если же пероральные формы не усваиваются или женщина тяжело их переносит, тогда применяют растворы для внутривенного ведения.