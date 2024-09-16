Почему падает железо у женщин в крови и как это исправить? Одной диеты не достаточно
Гинеколог Бахметьева: только диета не поможет достичь нужного уровня железа. По данным ВОЗ, все женщины репродуктивного возраста входят в группу риска по дефициту железа. Чем обильнее менструация, тем выше риск. Нехватка железа провоцирует железодефицитную анемию, которая у беременных может вызвать, например, задержку развития плода. Врач рассказала «Секрету», как распознать дефицит железа и что с этим делать.
Как понять, что упал уровень железа
Заподозрить снижение железа можно по нескольким признакам, рассказала «Секрету» акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева:
- слабость;
- утомляемость;
- одышка;
- головокружение;
- головная боль;
- бледность кожи;
- онемение, похолодание конечностей;
- учащённое сердцебиение;
- ломкость ногтей;
- выпадение волос;
- трещины в уголках рта.
Чем опасен низкий уровень железа
В результате снижения уровня железа может возникнуть железодефицитная анемия, которая опасна для будущей матери и её малыша, так как ткани меньше снабжаются кислородом и развивается гипоксия, отметила Бахметьева.
«Это несёт серьёзные осложнения, такие как задержка внутриутробного развития плода, преждевременные роды, низкая масса тела при рождении, отслойка плаценты, анемия у ребёнка», — сказала собеседница «Секрета».
Как провериться на анемию
Для того чтобы выяснить есть ли железодефицитная анемия, нужно сдать:
- общий анализ крови;
- ферритин;
- железо.
«Если показатели снижены — гемоглобин менее 120 г/л, а при беременности менее 110 г/л, ферритин менее 40 мкг/л, необходимо проконсультироваться с врачом для старта терапии и коррекции железодефицитного состояния», — посоветовала гинеколог.
Как повысить уровень железа
Для начала важно выяснить причину такого состояния. Это может быть:
- алиментарный фактор (вегетарианство);
- патологии желудочно-кишечного тракта;
- обильные и частые менструации;
- короткий промежуток между беременностями.
Во время беременности расход железа увеличивается в среднем в 3 раза, поэтому для профилактики железодефицитной анемии во время беременности необходима дотация 30–60 мг железа в сутки, отметила Бахметьева.
«Достичь нормального уровня железа с помощью только диеты невозможно, так как из пищи усваивается лишь небольшое количество железа. Ограниченное всасывание железа также может быть из лекарственных препаратов. Это зависит от валентности железа и индивидуальных особенностей», — объяснила врач.
По её словам, коррекцию дефицита начинают с таблеток.
Также рекомендуется одновременно применять аскорбиновую кислоту, так как она помогает лучше усвоиться железу.
Если же пероральные формы не усваиваются или женщина тяжело их переносит, тогда применяют растворы для внутривенного ведения.
«Профилактика железодефицитной анемии — исследование запасов железа и уровня гемоглобина на этапе планирования беременности, и при выявлении отклонений от нормы своевременная их коррекция. Для успешного лечения железодефицитных состояний на этапе планирования и во время самой беременности необходимы консультация гинеколога, терапевта, в некоторых случаях — гематолога», — заключила собеседница «Секрета».