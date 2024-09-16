Кто больше всех подвержен риску внезапной остановки сердца

Люди, страдающие сахарным диабетом, подвержены повышенному риску внезапной остановки сердца вне зависимости от возраста, написала в Telegram-канале эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова. Однако она отметила, что чаще всего с этим сталкиваются пациенты от 30 до 40 лет.

Вероятность внезапных смертельных проблем с сердцем стабильно повышена у тех, кто страдает сахарным диабетом, вне зависимости от возраста. Но чаще всего такие состояния возникают в промежутке между 30 и 40 годами, — говорится в сообщении.

Павлова добавила, что наибольшему риску остановки сердца подвержены молодые пациенты с диабетом первого типа. Вероятность такого исхода у них в 20 раз выше, чем у здоровых людей. При этом у пациентов с диабетом второго типа, связанного с ожирением, риски выше почти в шесть раз.

Ранее врач-кардиолог Илкин Гасанов предупредил, что гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту. Кроме того, повышенное артериальное давление может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, энцефалопатию и сердечную недостаточность.

До этого Павлова рассказала, что правильное питание и регулярные занятия спортом могут предотвратить развитие диабета второго типа. Она сослалась на итоги проведенного в Финляндии исследования. Участие в нем приняла тысяча мужчин от 50 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы в крови.