Чем опасны новые штаммы коронавируса

По официальным данным, на начало сентября в России отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 20%. Вместе с тем выросло число госпитализаций в стационары. Так, количество пациентов, которым требуется лечение в больнице, увеличилось в 1,5 раза.

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Как отметили в Роспотребнадзоре, в большинстве случаев у больных выявляют самые заразные мутировавшие штаммы «Омикрона».

Их разделили на подвид под названием FLIRT. По словам инфекциониста Ивана Коновалова, эта линия отличается тем, что умеет обходить иммунитет. То есть заразиться мутировавшим штаммом могут и те, кто совсем недавно переболел коронавирусом. Поэтому штаммы линии FLIRT считаются особенно опасными.

Что касается всплеска заболеваемости, Коновалов уверен, что причина в начале учебного года и завершении сезона отпусков.

«Люди возвращаются в коллективы, в замкнутые помещения - рабочие, школьные, детские сады. Любая вирусная инфекция, которую человек привозит откуда-либо, попадает вместе с ним к тем, кто с ним контактирует», - пояснил в разговоре с «РГ» Коновалов.

При этом эксперты успокаивают, несмотря на свою заразность, новые штаммы переносятся относительно легко. Но для людей с хроническими заболеваниями, детей, людей с ослабленным иммунитетом коронавирус все еще представляет угрозу.

Поэтому людям из группы риска рекомендуют привиться. Но поскольку новая вакцина, которая будет действенной в отношении новых вирусов все еще проходит испытания, единственный способ защиты - избегать людных мест и транспорта, надевать маску, а заболев, оставаться дома.

Ранее эксперты объяснили, может ли коронавирус спать в организме, а академик РАН геннадий Онищенко выразил обеспокоенность ростом новых штаммов ковид.