Доктор Мясников ответил, почему их мучает шум в ушах

Прием некоторых препаратов, в том числе аспирина, провоцирует шум в ушах, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, эта проблема мучает примерно 30% людей. Однако эксперт предупредил, что полностью избавиться от шума не получится.

Мы все пьем какие-то таблетки, тот же аспирин классический, соответственно, появляются все эти шумы, звуки, — объяснил Мясников.

Врач уточнил, что действенного лечения от шума в ушах нет. Ведущий объяснил, что его можно маскировать, но «это проблема большая».

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявил, что носить наушники можно от трех до пяти часов в день, но не на высоких частотах. Медик добавил, что при более длительном использовании может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о правильном применении увлажнителей воздуха. Он посоветовал заливать в них кипяченую или дистиллированную воду без солей. Он отметил, что в воде из-под крана содержатся химикаты и хлорка, которые попадают в бронхолегочные пути при вдыхании.