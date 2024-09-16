Доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне, объяснила, в каком месте обычно возникают мигрени, головные боли напряжения и другие разновидности этих болей.

Обычно головные боли напряжения охватывают голову, как тугая повязка. Сама по себе боль тупая, ноющая. Ощущается она в области лба и висков или в затылке и шее. Связаны такие боли часто со стрессом, плохой осанкой, недостатком сна и напряжением глаз. Чрезмерное потребление кофеина и обезвоживание могут усугубить это состояние.

Мигрень, при которой возникает интенсивная пульсирующая боль, обычно сильнее ощущается на одной стороне головы. Часто мигрени распространяются от виска к глазу или проявляются на одной стороне лба. Чаще, чем при других головных болях, при мигрени встречаются тошнота, чувствительность к свету и звуку, нарушения зрения.

Головные боли, которые распространяются от шеи к затылку, могут указывать на отражённую боль от артрита в шее. Они могут усиливаться при определённых движениях шеи или при давлении на определённые точки на шее.

Головные боли, связанные с пазухами носа, обычно ощущаются как тупая, пульсирующая боль в области носовых пазух на передней части лица. Часто эти боли усугубляются заложенностью и воспалением пазух носа.

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