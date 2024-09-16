Эпидемиолог объяснил высокий риск возникновения вспышек кори

Андрей Власов, врач-эпидемиолог медицинской компании «Инвитро» дал комментарий по поводу санитарно-эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости в России и ответил на вопрос о вспышках кори, которые возникают все чаще.

По словам врача, санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в стране имеет устойчивый характер. В 2023 году наблюдалось снижение заболеваемости по большинству регистрируемых инфекционных болезней в сравнении с предыдущими периодами. При этом, эпидемиолог отметил увеличение случаев заболеваний корью, коклюшем, гемофильной инфекцией, туляремией, вирусной внебольничной пневмонией, норовирусной и энтеровирусной инфекциями, а также случаев впервые выявленного бруцеллеза. Так, среднемноголетний показатель заболеваемости кори в 2023 году был превышен в 7 раз. Случаи кори фиксировались практически во всех регионах страны: в 2023 году в России было зафиксировано 13 083 случаев кори.

Поддержание эпидемической тенденции обеспечивают лица, которые не прошли полную иммунизацию – вакцинацию и ревакцинацию – от данной инфекции. Об этом говорит число случаев заболеваний среди не привитых двукратно – более 93% по данным 2023 года. Корь в указанный период преимущественно регистрировалась у детей (67%), и в этот же период был зафиксировано резкое уменьшение охвата проведения ревакцинации у детей шести лет – с 96,52% в 2022 году, до 72, 91% в 2023.

Корь относится к числу высококонтагиозных, одной из самых заразных болезней, передаваемых воздушно-капельным путем. Поэтому рост числа не привитых людей ведет к распространению инфекции. Сегодня немаловажным фактором в распространении кори являются и импортированные случаи инфекции: в 2023 году было выявлено 285 завозных случаев кори из других стран. Таким образом, на заболеваемость корью в России оказывает влияние и эпидемиологическая обстановка в других государствах.

Роль в увеличении случаев вспышек кори сыграла и пандемия. В этот период акцент делался на профилактику от COVID-19, устанавливались ограничения, что ослабило профилактику и иммунопрофилактику других инфекций, включая корь.