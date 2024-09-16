Врачи не придали значения жалобам девушки и пропустили огромную опухоль

23-летняя Кейтлин Симпсон обратилась к врачам с жалобами на сильную боль во время менструаций. Медики не придали значения словам пациентки и пропустили у нее огромную опухоль, рассказало издание The Sun.

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Первые признаки заболевания Симпсон обнаружила в 2021 году после приема препарата для предохранения от беременности. Она заметила, что месячные стали болезненными, изменился и характер кровотечения. Однако врачи, в которым обратилась девушка, назвали ее жалобы несущественными.

Через некоторое время Симпсон все же провели обследование, во время которого обнаружили полуторасантиметровую кисту в левом яичнике. Девушке рекомендовали просто наблюдать за кистой и не назначили терапию. В следующий раз она попала к врачу только через два года с жалобой на сильную боль в левом боку.

За это время маленькая киста доросла до размера апельсина, и врачи предупредили, что она может переродиться в раковую опухоль. В итоге девушке сделали операцию по удалению опухоли, яичника и фаллопиевой трубы.

Ранее стала известна история 22-летней Рэйчел Бернс, которая не придала значения проблемам со зрением. В результате оказалось, что ухудшающееся зрение было симптомом развития опухоли.