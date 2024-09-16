Стоматолог назвал богатые кальцием продукты, вызывающие кариес у детей

Кариес возникает из-за воздействия кислот на твердые ткани зуба, рассказал NEWS.ru стоматолог Константин Крылов. Он отметил, что у детей болезнь может провоцировать даже богатое кальцием молоко на фоне взаимодействия со слюной. Кроме того, опасность могут представлять некоторые фрукты и ягоды.

Кариес возникает из-за воздействия кислот на твердые ткани зуба. Вымываются минеральные компоненты, разрушается органическая структура. Вредные кислоты содержатся во фруктах и кисломолочке. Богатое кальцием молоко тоже обладает кариесогенным эффектом, становясь таковым под действием ферментов слюны в полости рта, — заявил Крылов.

Существуют продукты, которые не содержат кислоту, но действуют опосредованно, добавил Крылов. У всех людей во рту есть микрофлора, если она патогенная, то простые углеводы провоцируют рост бактерий, вырабатывающих кислоту, объяснил стоматолог.

Поэтому патогены развиваются не только за счет сахара, но и фруктозы, которая содержится во фруктах, ягодах и сухофруктах, и лактозы. Ребенку можно позволить конфеты или шоколад, но не чаще двух-трех раз в неделю — и только в первой половине дня. После употребления сахара бактерии долго продуцируют кислоту, но зубы от этого частично защищает слюна. Ночью ее мало — и защита ослабевает, — подытожил Крылов.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что поцелуи не только укрепляют эмаль зубов, но и влияют на выброс гормонов адреналина и окситоцина. По ее словам, подобный контакт заметно снижает болевые ощущения. Врач добавила, что упругость кожи также напрямую зависит от частоты поцелуев из-за активной работы мышц лица в ходе процесса.