Терапевт раскрыла, от каких болезней спасает донорство крови

Регулярное донорство крови может снизить риск возникновения онкологических заболеваний на 37%, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева. Она подчеркнула, что данная процедура снижает риск тромбозов.

Донорство может снизить риск онкологических заболеваний до 37%. Дело в том, что при сдаче крови организм теряет содержащееся в гемоглобине железо. Железо может способствовать образованию свободных радикалов, повышая риск образования опухолей. Также донорство снижает риск образования тромбоза, — заявила Шмелева.

По ее словам, донорство также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Медик напомнила, что во время процедуры у человека берут 450 млн крови, а ее объем организм первоначально восполняет за счет плазмы.

Когда человек избавляется от 450 мл крови, ее объем организм сразу восполняет за счет плазмы, а клетки крови вырабатываются спустя некоторое время. И это, конечно, незначительно, но влияет на работу сердечно-сосудистой системы, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, — подытожила Шмелева.

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