Что цвет слюны говорит о здоровье и когда следует беспокоиться

Что цвет вашей слюны говорит о вашем здоровье и когда следует беспокоиться
Слюна здорового человека представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Изменения в её цвете или консистенции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, говорит стоматолог Викас Принджа.
По словам эксперта, обратить внимание нужно на следующие характеристики в слюне:
- белая, но липкая жидкость: признак обезвоживания или сухости во рту;
- зелёный оттенок: организм борется с инфекцией;
- красная слюна после чистки зубов: указывает на заболевание дёсен;
- коричневый или чёрный цвет слюны: признаки ряда заболеваний, таких как пневмония или туберкулёз. Чёрная слюна часто встречается у курильщиков.
При появлении этих симптомов нужно проконсультироваться с врачом.