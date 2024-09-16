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Что цвет вашей слюны говорит о вашем здоровье и когда следует беспокоиться

Слюна здорового человека представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Изменения в её цвете или консистенции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, говорит стоматолог Викас Принджа.

Что цвет слюны говорит о здоровье и когда следует беспокоиться
© globallookpress.com

По словам эксперта, обратить внимание нужно на следующие характеристики в слюне:

  • белая, но липкая жидкость: признак обезвоживания или сухости во рту;
  • зелёный оттенок: организм борется с инфекцией;
  • красная слюна после чистки зубов: указывает на заболевание дёсен;
  • коричневый или чёрный цвет слюны: признаки ряда заболеваний, таких как пневмония или туберкулёз. Чёрная слюна часто встречается у курильщиков.

При появлении этих симптомов нужно проконсультироваться с врачом.

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