Что цвет слюны говорит о здоровье и когда следует беспокоиться

Слюна здорового человека представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Изменения в её цвете или консистенции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, говорит стоматолог Викас Принджа.

По словам эксперта, обратить внимание нужно на следующие характеристики в слюне:

белая, но липкая жидкость: признак обезвоживания или сухости во рту;

зелёный оттенок: организм борется с инфекцией;

красная слюна после чистки зубов: указывает на заболевание дёсен;

коричневый или чёрный цвет слюны: признаки ряда заболеваний, таких как пневмония или туберкулёз. Чёрная слюна часто встречается у курильщиков.

При появлении этих симптомов нужно проконсультироваться с врачом.