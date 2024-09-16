Названы тяжелые болезни внутренних органов с «глазными» симптомами

Диабет, гипертония, а также заболевания щитовидной железы могут повлиять на зрение человека, заявил офтальмохирург Кирилл Светлаков для NEWS.ru. Опасность для глаз также представляют гипотиреоз, гепатит, системные инфекции, ВИЧ или туберкулез, добавил он.

Диабет приводит к диабетической ретинопатии, заболеванию, при котором страдают сосуды сетчатки. Возможные симптомы: появление «плавающих» пятен или точек перед глазами, размытие или затуманивание зрения, внезапная потеря зрения или его ухудшение, потемнение в глазах или снижение контрастности, — уточнил офтальмохирург.

При гипертонии возникает затуманивание зрения или ухудшение его остроты. Еще одним симптомом является появление «звездочек» или молний перед глазами.

Проблемы со зрением провоцируют гипертиреоз или гипотиреоз вместе с заболеваниями щитовидной железы. Последствия проявляются в виде сухости глаз, раздражении и покраснении или раздвоением из-за нарушений в движениях глазных мышц, добавил собеседник издания.

Гепатит или цирроз вызывают желтуху, которая проявляется в виде пожелтения склер (белков) глаз. Возможные симптомы: желтушность склер и кожи, потемнение мочи и осветление стула, возможное затуманивание зрения, если желтуха сопровождается другими системными симптомами, — обратил внимание Светлаков.

ВИЧ или туберкулез могут вызвать различные глазные симптомы, такие как конъюнктивит или кератит. В случае системной красной волчанки (СКВ) или ревматоидном артрите наблюдается сухость глаз и воспаление (синдром Шегрена), болезненные ощущения, воспаление и покраснение глазной оболочки, констатировал специалист.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предостерег от опасности распространенной привычки тереть глаза. Это может привести к трещинам и травмам роговицы, что, в свою очередь, может вызвать воспалительные заболевания, такие как кератит, приводящий к ухудшению зрения.