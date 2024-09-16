Врач рассказала про смертельную опасность недолеченного герпеса

Герпес в переводе с греческого означает «ползти» — этот вирус древние греки называли «ползучей» болезнью. Статистика показывает, что им заражены от 70 до 90% населения, но активация происходит далеко не у каждого. Полностью здоровыми от герпеса являются только дети в возрасте от трех до пяти лет из-за редких контактов со взрослыми. Врач-дерматолог, венеролог клиники «К+31» Мария Корепанова рассказала сайту «Страсти» про виды герпеса, профилактику и о том, что будет, если его не лечить.

Существует восемь типов вируса. К ним относятся: вирусы простого герпеса первого и второго типа, вирус ветряной оспы, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Бара. К сожалению, однажды попав в организм человека, он остается в нем на всю жизнь и, время от времени, будет давать клинические проявления.

«В дерматологии мы сталкиваемся с клиническими проявлениями вирусов герпеса первого, второго и третьего типов. Первый вид передается, как правило, воздушно-капельным путем. Заболевание проявляется в виде простуды — болезненных высыпаний на теле, которые появляются на губах, крыльях носа», — объяснила врач.

Вирус герпеса второго типа — это классическое венерическое заболевание, передающееся половым путем. И, на сегодняшний день, по статистике, у 70% взрослых в организме есть этот вирус, и они являются источником заражения других людей.

Третий тип герпеса — вирус ветряной оспы, который вызывает всем известное заболевание — ветрянку. Чаще всего, она бывает только раз в жизни. Реактивация этого вируса приводит к опоясывающему герпесу.

«Каждое обострение заболевания, если мы говорим и о так называемой простуде на губах, и о генитальном герпесе, который передается половым путем, обязательно необходимо пролечивать. Потому что, если этого не делать, обострения будут гораздо чаще», — объяснила Мария Корепанова.

Для лечения герпеса используются противовирусные препараты. После их применения у человека долгое время может не быть обострений вируса. Существует в арсенале врачей и вакцина против герпеса, которая становится с каждым годом все популярнее.

«Если не лечить обострения герпеса, обострения становятся очень частыми и значительно ухудшают качество жизни. Они могут стать триггерами онкологических заболеваний. Также герпетическая инфекция приводит к смертельному исходу у иммунокомпрометированных пациентов (ВИЧ инфицированные, больные хроническими гепатитами)», — заключила доктор.

Как пояснила дерматолог, герпес не приводит к бесплодию, но может вызвать пороки развития у плода, особенно если инфицирование произошло во время беременности.

Лучшая профилактика заболевания — исключение беспорядочных половых связей, здоровый образ жизни. Необходимо не перегреваться, не переохлаждаться и регулярно сдавать анализы на половые инфекции, даже если нет жалоб.