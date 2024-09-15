Стоматолог назвала причину острой реакции зубов на горячую пищу

Зубы человека могут остро реагировать на холодные напитки или продукты. В то же время они чувствительны к горячей пище. О причинах данного явления рассказала врач-гигиенист Инна Гришина.

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По ее словам, чувствительность зубов к горячему может быть связана со строением зубной ткани. В дентине, находящемся под ней, располагаются множество микроканальцев, которые соединяют поверхность зуба с нервными окончаниями.

Когда горячая пища или напитки проникают в эти канальцы, это вызывает раздражение нервов, что приводит к болевым ощущениям.

Одной из причин повышенной чувствительности зубов является наличие старых пломб. Со временем они могут образовывать трещины, стираться или даже приобретать подвижность. Поэтому когда на старую пломбу попадает горячая или слишком холодная еда, а также кислые продукты, это вызывает дискомфорт и боль, рассказала врач aif.ru.

Ранее заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина назвала причины кровоточивости десен. Врач отметила, что такой дефект всегда связан с воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов.