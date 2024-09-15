Музыкант сломал позвоночник, череп и ребра из-за выходки кота

Британский музыкант из Лестершира Крис Роули сломал позвоночник в двух местах, череп, кость в шее и девять ребер, споткнувшись о своего кота породы сфинкс, сообщает газета Mirror. 59-летний мужчина, попав в больницу, рассказал, что питомец по кличке Эрик застал его врасплох на лестнице.

Роули сообщил, что в момент, когда он спускался на первый этаж и хотел перешагнуть кота, устроившегося на ступеньке, сфинкс подпрыгнул и вцепился в ногу хозяина. Британец, не ожидая от Эрика нападения, потерял равновесие и кубарем свалился вниз. На помощь пострадавшему пришли соседи, которые вызвали скорую.

Я мало что помню, просто быстро падал — это было быстро, и все закончилось в течение нескольких секунд, — вспоминает музыкант.

По словам британца, последнее, что он запомнил до падения, было уведомление от игры Hello Kitty. Прибывшие в дом Роули медики сначала решили, что мужчина попал в ДТП. Однако, когда узнали истинную причину столь обширного травмирования, назвали ситуацию «мяу-апокалипсисом». Отмечается, что Эрик в полном порядке и хозяин не держит зла на любимца.

Ранее стало известно, что кошка по имени Кэт спасла 52-летнюю британку Сайму Афзал от рака. Питомица топталась на груди хозяйки и отказывалась слезать. Позднее врачи обнаружили у женщины опухоль, причем именно в том месте, на которое указывал питомец.