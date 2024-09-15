Врач рассказала о самопомощи при головной боли

Без назначения врача допускается прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в безопасной дозе согласно инструкции. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории, гематолог краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Анна Дудникова.

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При головной боли можно принять монокомпонентные НПВП: ибупрофен, парацетамол, аспирин, кетопрофен, диклофенак. Важно прочитать инструкцию перед применением. Когда рекомендуемой дозировки не хватает для облегчения боли, нужно обратиться к врачу. Также это необходимо, если изменились характер или интенсивность боли, появились другие симптомы (бессонница, тревога, депрессия, потеря интереса к обычным занятиям), снизилось качество жизни.

Уменьшить количество приступов боли могут физическая активность (особенно аэробная), массаж, дыхательные упражнения, медитация. Важно выявить триггеры, которые приводят к боли: запахи, яркий свет, шум, даже некоторые продукты.

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