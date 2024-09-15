В Молдавии выявили два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила выявлены в Молдавии, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

По данным специалистов, в обоих случаях заражение произошло за пределами республики. Заболевшие были укушены комарами во время посещения Румынии и Чехии. Ранее еще один случай заражения был зарегистрирован в Молдавии в августе этого года, а также в 2019 году.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.