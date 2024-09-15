Четыре сигнала от организма, что вам пора посетить кардиолога

Проблемы с сердечно-сосудистой системой могут возникнуть в любом возрасте. Опаснее всего пропустить сигналы от организма в юности, когда легкая усталость не воспринимается как симптом серьезного нарушения. Кардиолог Виталий Бушмин рассказал WomanНit, когда есть смысл обратиться к специалисту и проверить один из самых главных органов.

Проблемы с дыханием

Постепенно развивающаяся одышка и невозможность вдохнуть полной грудью — повод для обращения к специалисту. Особенно серьезно стоит отнестись людям, чьи близкие родственники в той или иной степени страдают от проблем с сердцем. Наш эксперт поясняет, что данный симптом — часто наследственная история. Конечно, точную причину может установить только врач, поэтому не стоит дожидаться, пока болезнь начнет прогрессировать.

Головокружение

Первым специалистом, к которому стоит обратиться при сильных головных болях, обмороках и головокружениях — невролог, уже после его консультации, возможно, потребуется мнение кардиолога. Виталий:

«Головокружения и особенно обмороки практически в 70% случаев говорят о проблемах с сосудистой системой. Консультация кардиолога в этой ситуации точно не помешает».

При подобных симптомах обратите внимание, не сопровождается ли головная боль учащенным сердцебиением.

Повышенный холестерин

Когда холестерин повышен уже довольно долго, врачу необходимо получить полный липидный профиль пациента. Иногда даже при нормальном уровне холестерина можно столкнуться с изменениями в липидограмме, что говорит о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Виталий:

«Врач, скорее всего, назначит вам УЗИ сосудов, не игнорируйте эту процедуру — она одна из решающих для постановки диагноза».

Высокая утомляемость

Хотя утомляемость часто развивается на фоне хронического стресса, постоянное подавленное состояние и апатия могут быть «звоночком» от организма — проверьте свое сердце. Помимо проблем с сосудистой системой, усталость, которую вы не можете объяснить, нередко связана с дефицитами витаминов или же затяжным стрессом.