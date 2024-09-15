Невролог рекомендовал не связывать плохое самочувствие с погодой

В нормальном состоянии человек не должен реагировать на изменения климата.

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Настоящей причиной недуга может быть депрессия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ирина Галеева.

«Хочется рассказать про комментарий, который написала одна из моих подписчиц. Она испытывала плохое самочувствие во время смены погоды, она стала это анализировать. Начала вести какой-то дневник и поняла, что просто часто чувствует себя плохо, как и часто меняется погода. И здесь нужно скорее разбираться с причинами плохого самочувствия. Потому что в норме человек не должен реагировать на перемены погоды. Погода у нас меняется очень часто, и, соответственно, у человека очень часто будет плохое самочувствие. Но это ненормально, что человек себя очень часто чувствует плохо. И нужно разобраться, почему так происходит. Например, в моей практике постоянная, часта слабость и утомляемость может быть связана с депрессивным расстройством, которое очень эффективно лечится при помощи антидепрессантов».

Ранее психолог Анна Девятка предостерегла от «механического» образа жизни. Действия, совершаемые «автоматически», без осознанного восприятия, приводят к депрессии и утрате смысла жизни, отметила специалист.