В РФ вернется обновленная методика лечения психических расстройств
С 1 января 2025 года начнётся применение ЭСТ, а также транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для лечения различных расстройств личности, включая параноидные, шизоидные и диссоциальные нарушения.
Использование этих методов рассматривается на фоне недостаточной эффективности существующих подходов к лечению пациентов.
Специалисты отмечают, что по данным авторов реформы, электросудорожная терапия приводит к ремиссии лишь в 20% случаев тяжёлой депрессии, сообщает MSK1.ru.
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