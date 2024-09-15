Почему толстых людей становится больше

Ожирение может послужить причиной увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза печени и панкреатита, сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. У человека также могут начаться проблемы с суставами, особенно с коленными, из-за чрезмерной нагрузки тела на ноги, уточнил он.

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«Причин ожирения много. Это и малоподвижный образ жизни, при котором организм не расходует калорий больше "ежедневного минимума" организма (каждый организм расходует определенное количество калорий для поддержания нормальной жизнедеятельности, а любое движение — это допнагрузка, расходующая допкалории). Это и неправильное питание, когда человек употребляет быстрые углеводы и жиры, которые накапливаются в организме в жировую ткань», — отметил Умнов.

Отказаться от подобных продуктов достаточно сложно, так как производители добавляют в них специальные добавки и соли. В итоге еда лишь набивает желудок, но длительность насыщения заметно сокращается.

«О проблемах с лишним весом говорит не только индекс массы тела (он может быть неточным, так как сравнивается просто рост с массой тела). Лучше тредмил-тест, который показывает распределение жировой ткани по органам. Подскажет также появление лишних складок на животе и появление одышки при обычной физнагрузки и тем более в покое», — констатировал хирург.

Ранее диетолог Наталья Круглова объяснила, что некоторые полезные продукты, такие как орехи, растительное масло и авокадо, могут препятствовать похудению из-за большого количества калорий. По ее словам, во время снижения веса также стоит ограничить употребление жирных сортов рыбы до двух-трех порций в неделю.