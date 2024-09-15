Когда нужно обратиться к врачу, если сильно бьется сердце

Сильное сердцебиение может привести к снижению кровяного давления, потемнению в глазах, головокружению и обмороку, — при появлении этих симптомов в покое нужно обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

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«Сильное сердцебиение называют патологическим, если оно вызвано различными заболеваниями, в том числе не связанными с сердцем. При этом у человека могут возникнуть головокружение, потемнение в глазах. Тело слабеет, появляются потливость и тревожность, возможны боль в груди и обморок. Такие ощущения возникают в результате того, что при высокой частоте сокращений сердце не успевает заполняться кровью, в результате и выброс крови из сердца уменьшается, – снижается артериальное давление. Наиболее чувствительным к недостатку крови является головной мозг, поэтому и появляются потемнение в глазах, обмороки. В таких случаях обращение к врачу не следует откладывать», — рассказала Саламатина.

У взрослого нормальная частота сердечных сокращений составляет 60-90 ударов в минуту. Человек не должен ощущать работу сердца. Учащенное сердцебиение может возникнуть на фоне нагрузок, жары, беременности и стресса.