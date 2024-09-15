Эксперты назвали 11 возможных причин тошноты

Множество заболеваний и состояний могут вызвать тошноту. Эксперты рассказали о причинах такого дискомфорта и предупредили, когда этот симптом нельзя игнорировать.

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Возможные причины тошноты

Стресс и беспокойство;

Голод или очень быстрое употребление пищи — тошнота сопровождается урчанием и бурлением в животе;

Обезвоживание — к тошноте присоединяются упадок сил, жажда и головная боль;

Некоторые лекарства, если их принимать на голодный желудок;

Укачивание;

Изжога;

Кишечная инфекция — тошнота сопровождается болями в животе, спазмами, вздутием, диареей, лихорадкой, рвотой;

Мигрень;

Ушная инфекция — может вызвать тошноту и головокружение;

Беременность;

Сердечный приступ — к тошноте могут прибавиться боли в груди, одышка, потливость, боль в плече или руке, шее или челюсти.

Если тошнота не проходит в течение двух дней, то нужно проконсультироваться с врачом.