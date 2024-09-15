Эксперты назвали 11 возможных причин тошноты
Множество заболеваний и состояний могут вызвать тошноту. Эксперты рассказали о причинах такого дискомфорта и предупредили, когда этот симптом нельзя игнорировать.
Возможные причины тошноты
- Стресс и беспокойство;
- Голод или очень быстрое употребление пищи — тошнота сопровождается урчанием и бурлением в животе;
- Обезвоживание — к тошноте присоединяются упадок сил, жажда и головная боль;
- Некоторые лекарства, если их принимать на голодный желудок;
- Укачивание;
- Изжога;
- Кишечная инфекция — тошнота сопровождается болями в животе, спазмами, вздутием, диареей, лихорадкой, рвотой;
- Мигрень;
- Ушная инфекция — может вызвать тошноту и головокружение;
- Беременность;
- Сердечный приступ — к тошноте могут прибавиться боли в груди, одышка, потливость, боль в плече или руке, шее или челюсти.
Если тошнота не проходит в течение двух дней, то нужно проконсультироваться с врачом.