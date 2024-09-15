В популярных продуктах нашли вещество, вызывающее рак

В газировках, фруктовых соках и соусах обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество — бензол, которое провоцирует онкологические заболевания. Об этом заявила химик-технолог Варвара Марченко, добавив, что соединение часто образуется в пище на этапе обработки и хранения.

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«В популярных у россиян газировках и соусах обнаружен бензол», — передает Life.ru слова эксперта.

Марченко также отметила, что вещество может находиться в энергетических напитках, фруктовых соках, джемах, консервированных и копченых продуктах. По словам технолога, после обработки продуктов в них могут оставаться как следы бензола, так и его концентрация, превышающая норму.

Марченко заявила, что бензол ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей. По это причине она рекомендует снизить уровень потребления продуктов, в которых потенциально может содержаться бензол.

Ранее ученые из Университета Ланьчжоу (КНР) пришли к выводу, что чрезмерное употребление говядины, хлеба, шампанского и белого вина может вызвать рак кожи. Они отмечают, что результаты исследования указывают на причинно-следственную связь между генетически обусловленным потреблением этих продуктов и заболеваниями кожи.