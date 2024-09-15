Псориаз: почему возникает и как облегчить его течение

Псориаз — хроническое заболевание кожи, которое встречается как у взрослых, так и у детей. Почему оно возникает, как проявляется и можно ли как-то облегчить течение недуга, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Виктории Кривды.

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Где и как проявляется псориаз

Как рассказала специалист, заболевание поражает чаще всего:

Область локтей;

Колен;

Также может затрагивать любой участок кожного покрова;

Поражать волосистую часть головы;

Ногтевые пластины.

«Проявляется псориаз шелушащимися бляшками и зудом. Способен вызывать осложнения в виде псориатического артрита», — подчеркнула дерматолог.

Почему возникает псориаз

По словам врача, в развитии псориаза значение имеют:

Наследственная предрасположенность;

Нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем;

Неблагоприятное воздействие факторов внешней среды.

К числу провоцирующих факторов относят:

Психоэмоциональное перенапряжение;

Хронические инфекции (чаще стрептококковые);

Злоупотребление алкоголем.

Распространенные формы псориаза:

Обыкновенный (вульгарный, бляшечный)

Характеризуется появлением на коже папулезных элементов розово-красного цвета с четкими границами, склонных к слиянию и образованию бляшек различных очертаний и величины, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Бляшки располагаются преимущественно на разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, в области поясницы, крестца, однако могут локализоваться и на участках волосистой части головы.

Себорейный псориаз

Характеризуется локализацией высыпаний только на себорейных участках кожи (волосистая часть головы, носогубные и заушные складки, грудь и межлопаточная область). При себорейном псориазе чешуйки обычно имеют желтоватый оттенок, при этом на голове шелушение может быть очень выраженным, а высыпания могут переходить с волосистой части головы на кожу лба, образуя так называемую псориатическую корону.

Каплевидный псориаз

Является острой формой заболевания, характеризуется появлением на коже многочисленных каплевидных папул ярко-красного цвета с небольшим шелушением и инфильтрацией. Часто возникает в детском или подростковом возрасте и развивается после перенесенных инфекционных заболеваний стрептококковой этиологии. Каплевидный псориаз может трансформироваться в вульгарный псориаз.

Пустулезный псориаз

Проявляется в виде генерализованных или ограниченных высыпаний, чаще располагающихся в области ладоней и подошв и представленных поверхностными пустулезными элементами.

Генерализованный псориаз

Проявляется появлением на фоне яркой эритемы мелких поверхностных стерильных пустул, сопровождающихся жжением и болезненностью, расположенных как в зоне типичных псориатических бляшек, так и на ранее неизмененной коже. Эритематозные очаги с пустулизацией быстро увеличиваются в размерах, сливаются, захватывая обширные участки кожного покрова, так что псориатические бляшки перестают быть различимыми. Слившиеся пустулы отслаивают эпидермис, образуя «гнойные озера».

«Для постановки диагноза основным является проведение визуального осмотра кожных покровов пациента. Сдавать анализы для подтверждения диагноза не имеет смысла», — заверила врач.

Как облегчить течение псориаза

И хотя полное излечение невозможно, псориаз можно взять под контроль при помощи местной терапии, применения лекарственных средств, которые подбирает врач индивидуально после оценки состояния пациента, отметила специалист.

«А вот эффективность народных методов — добавок с рыбьим жиром, крема с соком алоэ или средств из барбариса — не доказана», — предупредила дерматолог.

Однако есть несколько рекомендаций, которые вы можете использовать самостоятельно, добавила врач. Среди них: