Девочка полностью потеряла слух после вакцинации

В Татарстане возбуждено уголовное дело после инцидента с полуторагодовалой девочкой, которая полностью лишилась слуха после комбинированной вакцины от гепатита, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, медикам удалось восстановить слух в одном ухе благодаря кохлеарной имплантации.

По данным Baza, девочка появилась на свет в октябре 2022 года, сразу после этого была проведена операция на кишечнике, а через год необходимость в парентеральном питании была отменена. В начале 2024 года малышка заболела — сначала ей назначили антибиотики, а через две недели медики вакцинировали ее. Через несколько дней после этого мать поняла, что у ребенка появились серьезные осложнения, поскольку девочка прекратила реагировать на свое имя и другие звуки.

Baza сообщает, что сначала женщину убедили, что это временные последствия, но затем, при повторной диагностике, врачи констатировали, что ребенок глух на оба уха, теперь родители пытаются взыскать к ответственности медиков, считая, что всему виной стала именно вакцина, которая была поставлена без учета ее болезни.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что прививку от гриппа нельзя делать в период обострения хронических заболеваний. Специалист добавил, что вакцинация, хоть и признана эффективным способом защиты организма, требует определенных условий.