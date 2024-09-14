В Минздраве пообещали вакцинированным хороший иммунитет от гриппа

Вакцина от гриппа с повышенным антигенным составом для граждан старшего возраста позволит сформировать хороший иммунитет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с журналистами, передает ТАСС.

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«В этом году мы специально приобретали вакцину, которая имеет для лиц старшего возраста повышенный антигенный состав, который сформирует хороший иммунитет», — сказал он.

До этого врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что в России начался сезонный рост заболеваемости ковидом, а после первого осеннего месяца ожидается волна гриппа.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев указывал, что при коронавирусе, в отличие от ОРВИ или гриппа, как правило, нет насморка, однако эта инфекция проявляется индивидуально.

По данным Питтсбургского университета, женщины чаще мужчин переносят тяжелые формы гриппа и других респираторно-вирусных инфекций.

Роспотребнадзор сообщал, что экономический ущерб от инфекционных заболеваний в России в 2023 году превысил 1 трлн рублей.

Ранее Мурашко анонсировал расширение календаря прививок в России.