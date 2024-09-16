Хирург назвал причину появления в ране паразитов

Паразиты могут завестись в ране только из-за одной причины — из-за отсутствия необходимого ухода, рассказал 360.ru хирург-онколог-радиолог заслуженный врач России Андрей Коржиков. Так он прокомментировал случай с обнаружением опарышей в ране на шее 72-летнего онкобольного пациента после операции.

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Врач отметил, что рана мужчины неухожена и химиотерапия здесь ни при чем, а заражение произошло из-за недостаточной культуры пациента и его окружающих.

Отсутствие ухода за раной. Ему сейчас в первую очередь, чтобы от этого избавиться, необходимо принять душ, если он в состоянии. Если нет — поставить низенький стул, [усадить] перед раковиной и тщательно вымыть, — указал Коржиков.

Он добавил, что гигиенические процедуры необходимо повторять почти каждый день и после них делать лечебные повязки с неактивными медикаментами.

[У человека] длительный и вялотекущий раневой процесс. Причем это не просто послеоперационная рана, а лучевая хроническая язва. Такие заживают очень долго, бывает — годами, — подчеркнул специалист.

К сепсису наличие в ране червей едва ли приведет без инфекции, а других экстренных мер для такой ситуации не нужно, объяснил хирург. Острого гнойного процесса в хронической постлучевой язве пациента нет.

По всем интересующим вопросам нужно обращаться в медучреждение, где мужчина проходил лучевую терапию. Врачи дадут необходимые рекомендации по уходу за пациентом, подытожил Коржиков.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала, что укус человека может стать причиной летального исхода, если ситуация осложнится некрозом тканей. По ее словам, существует вероятность того, что при повреждении кожи инфекция распространится на более глубокие слои, включая подкожно-жировую клетчатку и фасции.