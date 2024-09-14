Новые штаммы коронавируса угрожают двум группам пациентов

Роспотребнадзор 13 сентября сообщил о новых штаммах коронавируса, появившихся в России. Наиболее опасны они для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и пациентов пожилого возраста. Об этом РИА Новости рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

«Прежде всего пациенты соответствующего возраста, то есть пожилые и имеющие букет хронических заболеваний <...> — иммунные проблемы, какие-то иммуносупрессивные состояния, эндокринология, все, что связано с излишним весом, болезни сердечно-сосудистой системы», — пояснил Поздняков в интервью информагентству.

Эксперт подчеркнул: штаммы «омикрона» изменяются очень быстро, и каждый последующий всё больше снижает иммунную защиту против своих «папочек», предыдущих штаммов. Старые вакцины уже не помогают, так как отстают от мутации. Пациентов из групп риска нужно прививать новым вариантом вакцины, которую разработали в прошлом году, рекомендовал инфекционист.

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