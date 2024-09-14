Молодежь стала чаще страдать от болезней суставов: что делать

Суставы выкручивает, колени болят и хрустят, кисти рук ноют – такие симптомы, наверное, испытывал хоть раз каждый из нас. Причём речь идёт не только о людях среднего или пожилого возраста, от болезней суставов в последнее время часто страдает и молодёжь. Многие беспечно думают: поболит – пройдёт. Но это далеко не так, предупреждают врачи. Болезни суставов могут приводить к самым серьёзным последствиям, вплоть до того, что сделают человека инвалидом. Как же этого избежать и вовремя понять, что пора идти к врачу?

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Артроз

Симптомы. Его основные проявления – хруст в суставах при ходьбе или приседаниях, боли, усиливающиеся при физической нагрузке и уменьшающиеся в покое, утренняя скованность. Из-за ухудшения кровообращения в суставах могут возникать сосудистые боли. Есть характерная особенность – боли возникают при перемене погоды, на холоде, при простудах и после физической нагрузки. Сами страдающие их описывают жалобой – «крутит колени».

Если колено начало похрустывать при сгибании, боль усиливается при физической активности (бег, прыжки, подъём по лестнице, приседание на корточки) или при вставании со стула после длительного сидения – это может быть признаком истончения суставного хряща.

На поздних стадиях артроза полностью нарушается подвижность суставов, а боль мучает человека всё чаще. Если не оказать артрозу должного внимания, вовремя и правильно не лечить, это может привести не только к полному разрушению больного сустава, но и к изменению биомеханики позвоночника, отчего могут появиться грыжи в межпозвоночных дисках и начаться развитие артроза в других, пока ещё здоровых суставах. Запущенный артроз может привести к инвалидности, в некоторых случаях требуется операция и замена больного сустава.

Что делать? На сегодняшний день известно более 100 препаратов, помогающих снять воспаление и предотвратить разрушение сустава. Все они эффективны, но очень агрессивны для желудка, поэтому принимать их нужно коротким курсом (10 – 15 дней) и обязательно после еды. Более безопасны в этом отношении препараты местного действия – мази и кремы, которые наносят на больное место 3 – 4 раза в день.

Снять боль помогают компрессы. Можно смешать в соотношении один к двум любую противовоспалительную мазь и димексид (он способствует проникновению лекарства в ткани сустава). Есть и более радикальное средство – введение прямо в воспалённый сустав специального препарата глюкокортикостероида. Эта разовая процедура назначается и проводится только врачом.

Также нужно проводить физиотерапевтические процедуры, которые оказывают на суставы обезболивающее действие. Часто при артрозах рекомендуется лечение в санаториях или на курортах, где используются грязи и минеральные воды. Как и при артрите, доктор может назначить лечебную гимнастику.

Артриты

Симптомы. Признаки различных типов артрита более или менее похожи. Это боль в воспалённом участке, покраснение, жар ткани над воспалённым суставом, скованность и затруднение движений и т. д. Один из характерных признаков – при артрите боли чаще беспокоят по ночам. Вне этих симптомов, возможно, придётся столкнуться с утомляемостью, потерей веса, опуханием желёз, лихорадкой. Без правильного лечения суставы могут деформироваться или произойдёт нарушение их функций. Нередко от деформации страдают кисти рук, что сильно мешает в быту. Одним из самых страшных заболеваний является ревматоидный артрит, при котором кроме суставов поражаются также и внутренние органы, в запущенных случаях может развиться гангрена пальцев, инфаркт внутренних органов и тяжёлые поражения лёгких.

Что делать? Врач назначит комплексную терапию. При артрите не нужно поднимать тяжести и подвергать себя интенсивным физическим нагрузкам. Лучше делать упражнения на растяжку или плавать. Нередко при артрите назначается лечебная гимнастика. Также необходимо следить за весом, так как каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на суставы. Желательно ограничить в рационе мясо, мучные изделия, углеводы и сахар. Рекомендуется есть побольше фруктов, овощей и молочных продуктов. Ещё при артрите нельзя допускать переохлаждения.

Ревматизм

Симптомы. Ревматизм может стартовать внезапно и резко, а может развиваться годами, постепенно подтачивая здоровье. Вначале появляется повышенная утомляемость, лёгкое лихорадочное состояние, небольшое увеличение лимфоузлов. Человек может неожиданно похудеть, но не настолько, чтобы обратить на это внимание. Затем начинаются боли в суставах: обычно с двух сторон, симметрично – это важная особенность ревматоидного артрита. Характерна для болезни и утренняя скованность, продолжающаяся больше часа, например, в межфаланговых суставах, в запястье или основании стопы. Если человек не лечится, постепенно у него образуется так называемая «ревматоидная кисть» – скрюченные и раздутые в фалангах пальцы рук. В 80% случаев отмечаются признаки поражения сердца: боли, учащённое сердцебиение, развитие одышки.

При поражении стопы в первую очередь страдает большой палец, который отгибается, образуя в основании шишку. Могут наблюдаться поражения и коленных, и локтевых суставов, и шейного отдела позвоночника.

Что делать? Для замедления развития болезни врачи воздействуют на воспалительный процесс с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов. Одновременно применяют средства, снимающие болевой синдром.

В острой стадии заболевания пациентам противопоказана даже гимнастика – применяются только укладки и пассивные движения с помощью методиста. Затем с помощью специальных упражнений и спортивно-реабилитационной аппаратуры начинается разработка суставов, коррекция и компенсация нарушений движения рук, ног и позвоночника.

Когда болевые ощущения уменьшаются и движения в суставах улучшаются, в программу вводятся упражнения на гимнастической стенке и на тренажёрах, а также различные виды массажа. Если разрушение суставов вначале было очень активным, то используют физиопроцедуры.