Врачи спасли подростка с огромной опухолью от позвоночника до глаза

16-летний мальчик из Амурской области полжизни сражался с саркомой мягких тканей в области позвоночника. Сперва терапия помогала ему успешно бороться с опухолью, но затем в 2021 году врачи обнаружили у подростка огромный метастаз в районе глаза. История спасения — далее в материале.

Что случилось в Новосибирске

Медикам из новосибирского Центра им. Е. Мешалкина удалось не только спасти жизнь 16-летнему пациенту, но ещё и сохранить ему зрение. История началась в далёком 2016 году, когда у мальчика обнаружили саркому мягких тканей, сообщил «Сиб.фм».

Лечение помогало до поры до времени, пока у подростка не нашли огромный метастаз. Он добрался от позвоночника до глаза, поразив мягкие ткани, костные структуры и мозговые оболочки.

Врачи направили подростка на лучевую терапию, но специалисты заявили — она точно поразит глаз ребёнка и оставит его без зрения. Тогда хирурги провели операцию «2 в 1».

Как спасли мальчика

Медики изготовили титановый имплант и во время операции по удалению опухоли установили его на место. Обычно это делалось в два этапа, что ухудшало как состояние пациента, так и его внешность. Но 16-летнему подростку удалось не только удалить метастаз и поражённые ткани, но ещё сохранить зрение и лицо.

Ранее врачи спасли младенца, который родился с закрытым кишечником. Как им это удалось — читайте здесь.