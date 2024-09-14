Топ гаджетов, которые помогут легко перенести простуду

Согласно данным статистики, за последние полгода более чем на 30 процентов вырос спрос на небулайзеры — устройства для проведения ингаляции. «Вечерняя Москва» узнала, зачем это устройство понадобилось москвичам, действительно ли оно полезно.

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Приборы для ингаляций стали более популярными по понятным причинам. Люди готовятся к приближающемуся сезону простуд.

Небулайзер — это современный аппарат, при помощи которого в домашних условиях можно делать ингаляцию. Раньше при простуде советовали накрыться одеялом и дышать над кастрюлей с горячей картошкой. Сейчас нужного эффекта можно добиться в более комфортных и, главное, безопасных условиях.

— Наличие небулайзера и возможность дома проводить ингаляции снизят вероятность того, что вы заболеете, — утверждает врач Екатерина Сергеева. — С помощью небулайзера можно быстро локализовать инфекцию и не дать вирусу прижиться в организме. Ингаляции — хорошая мера профилактики. Этот же аппарат можно использовать для лечения болезней нижних отделов дыхательных путей.

Среди тех, кто запланировал купить небулайзер, москвичка Анна Потапова. Изучив внимательно все характеристики, она сделала выбор в пользу ингалятора, которым могут пользоваться и взрослые, и дети.

— В семье два ребенка. Один — школьник, другой — в детском саду, так что, думаю, покупка моя оправдана и не раз нам еще пригодится и для профилактики, и для лечения простуды, — объяснила выбор девушка.

Но перед тем, как принимать какие-либо решения о лечении, всегда лучше проконсультироваться с врачом. Он и правильное лечение назначит, и нужное устройство посоветует.

Небулайзер всегда в кармане

Мэш-ингалятор похож на обычный небулайзер, только работает он гораздо тише и занимает совсем мало место. Обычно у него есть возможность питания от обычного USB кабеля, что позволяет брать устройство с собой. Обойдется такой малыш минимум в 3100 рублей.

Кольцо на пальчик

Умное кольцо может считать калории и пульс, определять количество кислорода в крови, при прогулке посчитать количество шагов, а ночью, если вы его не снимете, будет мониторить ваш сон. Цена: от 3400 рублей.

Температурный пистолет

Всем знакомы бесконтактные термометры. Они доступны не только врачам. Купить температурный «пистолет» можно в пределах 1000 рублей. И больше никакого страха раздавить ртутный термометр.

Бессонница не страшна

Для людей, которые хотят лучше высыпаться, разработали специальную колонку, которая генерирует природные звуки: например, прибоя, грозы, дождя. Цена: от 1799 рублей.

Все о тебе расскажет

И подушки бывают умными. Встроенный датчик будет отслеживать частоту сердцебиений, движения тела, алгоритм оценит качество сна. Такое чудо техники обойдется в 8000 рублей.

Избавляемся от насморка

С заложенностью носа помогут справиться назальные ирригаторы. Они промывают нос водой, и дышать становится легче. Цена: от 1300 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Яценко, ведущий офтальмохирург, доктор медицинских наук: