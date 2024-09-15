Врач назвал причины заражения супербактериями

К заражению супербактериями может привести не только злоупотребление антибиотиками, но и нарушение курса их приема, а также несоблюдение дозировки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, среди микроорганизмов, которые с трудом поддаются воздействию антибиотиков, - палочки Коха, вызывающие туберкулез, стафилококки, синегнойная палочка, клебсиеллы и другие. Помимо этого ученые постоянно выявляют новые виды бактерий с резистентностью.

«Резистентность к антибиотикам возникает даже если, например, родственник использовал антибиотик неудачно. Те, кто с ними рядом живет в квартире, если заболеют, к антибактериальным препаратам могут быть нечувствительны», - подчеркнул Осипов.

Супербактерии, в частности, способны создавать вокруг себя защиту из ложных белков, внутрь которых препарат не может проникнуть, что делает лечение неэффективным.

Недавно издание Politico сообщило, что в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру в последнее время обнаруживается малоизученная супербактерия, которая вызывает сепсис.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал антибиотик препаратом отчаяния. Специалист подчеркнул, что антибиотик стоит принимать только в том случае, когда уже произошла инфекционная атака, и микроорганизмы начали разрастаться.