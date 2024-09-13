Стоматолог назвала признаки «возрастной» улыбки

Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова перечислила признаки «возрастной» улыбки.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что к таким признакам относится изменение цвета эмали и неправильный прикус.

Кроме того, с возрастом зубы постепенно становятся короче из-за естественного стирания эмали, что приводит к потере изначальной анатомической формы.

Как отметила эксперт, потеря зуба без его замещения может привести к смещению соседних зубов и деформации прикуса.

Ещё одним признаком Кузьменкова назвала пародонтит.

По словам стоматолога, возрастные изменения зубов неизбежны, но их можно предотвратить или замедлить при правильном уходе и своевременном лечении.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь-восемь часов, и она не меняется в течение всей жизни.