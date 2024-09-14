В России согласие на обработку медданных ИИ станет автоматическим

Согласие на обработку данных ИИ станет опцией по умолчанию в российских поликлиниках и больницах

© Ferra.ru

Минздрав России работает над изменениями в законодательстве, которые позволят использовать обезличенные медицинские данные пациентов без лишних барьеров. Недавно в Совете Федерации предложили ввести «автоматическое согласие» граждан на передачу обезличенной информации, чтобы использовать её для разработки алгоритмов искусственного интеллекта. Это касается рентгеновских снимков, данных МРТ и других медицинских исследований, которые могут помочь в обучении ИИ. В Минздраве отметили, что эти предложения согласуются со стратегией развития ИИ в стране.

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации рекомендовал Минздраву создать механизм автоматической передачи зашифрованных данных разработчикам ИИ сразу после обращения пациента за медицинской помощью. Как пояснил сенатор Артём Шейкин, речь идёт о данных, которые нельзя связать с конкретным человеком. Это должно упростить процесс внедрения ИИ в медицину, но при этом требуется чётко прописать, кто несёт ответственность за использование таких технологий.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что изменения в законодательстве помогут быстрее внедрить ИИ в медицинскую практику, что повысит качество диагностики и оптимизирует работу врачей. Однако юрист Вадим Ткаченко выступает против автоматического согласия, утверждая, что пациенты должны знать, как используются их данные. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев добавил, что обезличенные данные не нарушают врачебную тайну и могут значительно улучшить работу системы.