Эксперт возмутился советами для страдающих от магнитных бурь

Магнитные бури для некоторых людей не проходят бесследно. Поэтому зачастую можно встретить разные советы о том, как помочь себе, чтобы избежать неприятных ощущений. Такие рекомендации раскритиковал пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в Сети полно советов о том, что надо больше гулять, лучше спать, меньше напрягаться и стрессовать, не есть фастфуд, медитировать, меньше курить, не смотреть телевизор, а также принимать БАДы.

«Такое ощущение, что никто реально не знает, как помочь, поэтому предлагают все подряд», — написал он.

Алексей Никонов также задался вопросом: чем, например, поможет успокаивающий чай или прогулка при мигрени и головное боли? Он также рассказал, что ученые РНИМУ им. Н. И. Пирогова сейчас активно исследуют влияние магнитных бурь на структуру белков человека.