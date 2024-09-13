Первый за 100 лет случай заражения холерой зарегистрирован в Болгарии

Первый с 1921 года случай заболевания холерой зарегистрирован в Болгарии. Заражение было выявлено у 23-летнего индийца, обратившегося в больницу с острой диареей. Инфекцию подтвердили лабораторные данные, сообщает санитарная инспекция страны.

Также был изолирован еще один человек, находившийся с контакте с заболевшим. По словам сотрудников больницы, состояние госпитализированных удовлетворительное. В лечебном заведении введен жесткий противоэпидемический режим, проводится дезинфекция.

Холера – крайне опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с пищей или водой.

Ранее команда специалистов из Испании и Японии обнаружила в атмосфере Земли опасные для человека бактерии, вирусы и грибки. В ходе исследования ученые собрали образцы воздуха с высоты 1000-3000 метров.